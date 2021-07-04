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Снес крыши и повалил деревья: последствия сильного ветра в Сухуме

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https://sputnik-abkhazia.ru/video/20210704/1032767467/Snes-kryshi-i-derevya-posledstviya-silnogo-vetra-v-Sukhume.html
Снес крыши и повалил деревья: последствия сильного ветра в Сухуме
Абхазские метеорологи предупреждали, что в ближайшие сутки в республике ожидаются сильные ливневые дожди и штормовой ветер 5-10 метров в секунду с кратковременными усилениями до 15-17 метров в секунду.
https://nfw.ria.ru/flv/file.aspx?nolog=1&ID=27568259&type=mp4
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PT1M10S
2021-07-04T18:42Z

Абхазские метеорологи предупреждали, что в ближайшие сутки в республике ожидаются сильные ливневые дожди и штормовой ветер 5-10 метров в секунду с кратковременными усилениями до 15-17 метров в секунду.

Сильные порывы ветра уже к утру 4 июля повалили деревья в Сухуме и в Новом Афоне.

© Sputnik / Томас Тхайцук
Шквалистый ветер в Абхазии сорвал крыши и повалил деревья

Как рассказал Sputnik министр по чрезвычайным ситуациям Абхазии Лев Квициния, в Новом Афоне сотрудники ведомства выезжали на улицы Эшба, Ладария, Сухумское шоссе, в Сухуме - на улицы Воронова, Эшба, Ардзинба, Адлейба.

К вечеру 4 июля стихия снова разгулялась. Пользователи начали выкладывать в социальные сети последствия ветра.

Так, согласно кадрам из соцсетей, ураган частично снес крышу гостиницы "Интер Сухум", частично снес крышу детской поликлиники на улице Лакоба, повалил два дерева на улице Воронова у бывшего студенческого общежития, упавшие деревья частично перекрыли дорогу на Кодорском шоссе. Что происходит в столице Сухума, смотрите в видео Sputnik.

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