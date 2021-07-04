Снес крыши и повалил деревья: последствия сильного ветра в Сухуме

Абхазские метеорологи предупреждали, что в ближайшие сутки в республике ожидаются сильные ливневые дожди и штормовой ветер 5-10 метров в секунду с кратковременными усилениями до 15-17 метров в секунду.

Сильные порывы ветра уже к утру 4 июля повалили деревья в Сухуме и в Новом Афоне.

Как рассказал Sputnik министр по чрезвычайным ситуациям Абхазии Лев Квициния, в Новом Афоне сотрудники ведомства выезжали на улицы Эшба, Ладария, Сухумское шоссе, в Сухуме - на улицы Воронова, Эшба, Ардзинба, Адлейба.

К вечеру 4 июля стихия снова разгулялась. Пользователи начали выкладывать в социальные сети последствия ветра.

Так, согласно кадрам из соцсетей, ураган частично снес крышу гостиницы "Интер Сухум", частично снес крышу детской поликлиники на улице Лакоба, повалил два дерева на улице Воронова у бывшего студенческого общежития, упавшие деревья частично перекрыли дорогу на Кодорском шоссе. Что происходит в столице Сухума, смотрите в видео Sputnik.