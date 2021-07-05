Осторожно, шторм: как Абхазия пострадала от природного катаклизма

Сильный ураган обрушился на Абхазию в воскресенье 4 июля. Были повреждены кровли жилых домов, повалены деревья, большая часть республики оказалась без света и воды.

Движение по центральной трассе республики затруднилось из-за того, что деревья преграждали путь. В пресс-службе МЧС рассказали, что в ликвидации было задействовано около 100 сотрудников ведомства. В этом спасателям помогли служащие Минобороны Абхазии.

Большая часть страны и столица остались без света, потому что сильный ветер повредил распределительные энергосети по всей республике. "Черноморэнерго" сообщало, что повреждена высоковольтная линия Шешелети-1 (110 киловатт). Все аварийные бригады предприятия были направлены в места аварий.

К 20:00 стало известно, что в Сухуме создан оперативный штаб по ликвидации последствий, его возглавил Беслан Эшба.

5 июля президент Абхазии Аслан Бжания и глава администрации столицы Беслан Эшба провели инспекцию по улицам Сухума.

Глава государства и мэр города побывали на улице Эшба, где оборвались электропровода от подстанции НИИ ЭПиТ, на улице Воронова, где ветер повалил крупные деревья и оценили ущерб в центральной части города.

Бжания отметил, что после оценки ущерба, государство в сжатые сроки изыщет средства для ликвидации последствий чрезвычайной ситуации.

"Мне нужно было это все самому увидеть, так как мне, как руководителю, не приходилось с этим сталкиваться. Руководство города прикладывает максимум усилий для ликвидации последствий. Ребята работали вчера допоздна, сегодня начали работать рано утром. Это стихийное бедствие и предугадать его сложно", - сказал он.

Глава администрации Сухума добавил, что еще не известно, за счет каких средств будут ликвидированы все последствия урагана, но "без помощи правительства и президента мы не обойдемся". Все материалы по нанесенным ущербам будут направлены в Комиссию по чрезвычайным ситуациям при президенте Абхазии.