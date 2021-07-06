Лето в разгаре: что происходит на курортах Абхазии

Как проходит летний сезон в республике, что думают туристы о своем отдыхе в Стране души, смотрите в видео Sputnik.

Абхазия плавно переходит из спокойной фазы туристического сезона к бурной.

По прогнозам Министерства туризма республика, в этом году страна планирует принять до полутора миллионов гостей, что примерно на 400-500 тысяч больше, чем годом ранее.

Это стало возможно благодаря тому, что Российская Федерация закрыла свои границы со многими странами и приостановила авиаперелеты туда в рамках борьбы с коронавирусной инфекцией, что подтверждают некоторые туристы.

Чаще всего республику посещают люди, которые уже здесь бывали и хорошо знакомы с плюсами и минусами отдыха в Абхазии.

Они выбирают Страну души из-за ее красочной природы, чистого воздуха и моря, а также гостеприимства местного населения и вкусной национальной кухни.