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Без перерыва на чай: как в селе Кутол восстановили заросшие плантации

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© Видео Адгур Авидзба, Акоп Кущян
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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/video/20210706/1032783829/Bez-pereryva-na-chay-kak-v-sele-Kutol-vosstanovili-zarosshie-plantatsii.html

В селе Кутол Очамчырского района выращивают и продают настоящий абхазский чай, съемочная группа Sputnik побывала на плантации и увидела, как происходит процесс сбора ароматных листьев.

В нескольких километрах от Кутолской фабрики находятся чайные насаждения. Когда-то здесь было десять гектаров чайных насаждений, но большинство заросли папоротником. Тем не менее в селе остались энтузиасты, которые решили возобновить чайное дело.

Лаша Блабба – потомственный плантатор. Брат его деда некогда был директором объединения "Абхазчай", на Кутолской фабрике работали его дед и отец.

Последние три года плантации в селе запустили, чай не собирали, не чистили от папоротника, не ухаживали. Но 29-летний технолог решил не сдаваться. В этом году он своими силами обработал два гектара, привел в порядок около 60 рядов, нанял рабочих для сбора и нашел покупателей. На это он уже потратил около 80 тысяч рублей из своего кармана. Они ушли на удобрение, солярку, бензин и зарплату сборщикам. В день на поле трудятся пять-шесть сборщиков. Их рабочий день начинается в шесть утра и заканчивается в шесть вечера, с перерывом в два часа.

Собирать урожай начинают в мае, продолжается сбор до октября. За килограмм чайных листьев сборщики получают 100-150 рублей в зависимости от качества и сорта. Лаша продает килограмм чая за 200-270 рублей в зависимости от сорта. За пару месяцев с двух гектаров уже удалось собрать более тонны чая, до конца сезона планируется собрать столько же.

Чай плантатор продает в "сыром" виде перекупщикам, которые реализуют товар в туристических местах. Возможности сушить его и продавать под своей маркой пока нет, но в следующем году Лаша планирует закупить технику из Китая и работать на себя. Лаша надеется, что со временем удастся восстановить все 10 гектаров, запустить чайфабрику, чтобы она работала, как раньше, и у сельчан было место работы.

Подробнее об этом читайте здесь:

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