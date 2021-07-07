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Разрушенные дома и дороги: последствия подтоплений на Кубани и в Крыму

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В шести районах Краснодарского края накануне объявили режим чрезвычайной ситуации из-за подтоплений.

По меньшей мере четверо человек погибли на Кубани в результате паводка.

В Горячем Ключе специалисты восстанавливают электро- и водоснабжение. Движение на федеральной трассе Джубга-Сочи перекрывали два раза из-за схода селя.

А в Крыму из-за разгула стихии подтоплено более 100 домов и приусадебных участков.

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