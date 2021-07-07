Разрушенные дома и дороги: последствия подтоплений на Кубани и в Крыму

По меньшей мере четверо человек погибли на Кубани в результате паводка.

В Горячем Ключе специалисты восстанавливают электро- и водоснабжение. Движение на федеральной трассе Джубга-Сочи перекрывали два раза из-за схода селя.

А в Крыму из-за разгула стихии подтоплено более 100 домов и приусадебных участков.