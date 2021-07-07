Истребители Су-30 сопроводили самолет-разведчик в небе над Черным морем

Инцидент произошел вечером 6 июля в небе над Черным морем.
Экипаж Су-30 действовал в соответствии с международными правилами.
Отмечается, что Boeing P-8 Poseidon не нарушил границы России.
Минобороны РФ опубликовало видео сопровождения самолета-разведчика Boeing P-8 Poseidon российскими истребителями Су-30.
Инцидент произошел вечером 6 июля в небе над Черным морем.
Экипаж Су-30 действовал в соответствии с международными правилами.
Отмечается, что Boeing P-8 Poseidon не нарушил границы России.
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