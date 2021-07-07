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Истребители Су-30 сопроводили самолет-разведчик в небе над Черным морем

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https://sputnik-abkhazia.ru/video/20210707/1032788890/Istrebiteli-Su-30-soprovodili-samolet-razvedchik-v-nebe-nad-Chernym-morem.html

Минобороны РФ опубликовало видео сопровождения самолета-разведчика Boeing P-8 Poseidon российскими истребителями Су-30.

Инцидент произошел вечером 6 июля в небе над Черным морем.

Экипаж Су-30 действовал в соответствии с международными правилами.

Отмечается, что Boeing P-8 Poseidon не нарушил границы России.

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