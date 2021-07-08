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Женщину снесло потоком в Махачкале

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Sputnik Абхазия
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В Махачкале женщину унесло течением вдоль проезжей части. Происходящее засняли очевидцы. На город обрушился мощный ливень, потоки воды буквально сбивают людей с ног, затоплены улицы и дороги.

Сильный дождь в городе начался 7 июля днем, продолжался около получаса.

На многих улицах образовались крупные пробки. В некоторых районах города и пригородных поселках отключено электричество и водоснабжение.

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