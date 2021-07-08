Женщину снесло потоком в Махачкале

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"Черноморэнерго": подстанция "Очамчыра-тяга" работает в штатном режиме На электроподстанции "Очамчыра–тяга" мощностью 32 мегаватт 29 июня произошел пожар, из-за которого часть Очамчыры и несколько сел района остались без электричества. 88

Средства из резерва: как государство оказывает помощь жертвам стихии в Абхазии Природная стихия 4 июля нанесла ущерб жителям Абхазии. Государство обещало помочь пострадавшим в ликвидации последствий. Sputnik узнал, как именно по закону государство может оказать помощь жертвам стихии. 160