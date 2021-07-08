Женщину снесло потоком в Махачкале

Сильный дождь в городе начался 7 июля днем, продолжался около получаса.
На многих улицах образовались крупные пробки. В некоторых районах города и пригородных поселках отключено электричество и водоснабжение.
В Махачкале женщину унесло течением вдоль проезжей части. Происходящее засняли очевидцы. На город обрушился мощный ливень, потоки воды буквально сбивают людей с ног, затоплены улицы и дороги.
Сильный дождь в городе начался 7 июля днем, продолжался около получаса.
На многих улицах образовались крупные пробки. В некоторых районах города и пригородных поселках отключено электричество и водоснабжение.
Минобороны РФ опубликовало видео сопровождения самолета-разведчика Boeing P-8 Poseidon российскими истребителями Су-30.
В шести районах Краснодарского края накануне объявили режим чрезвычайной ситуации из-за подтоплений.
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Турист из Саратова Павел Даньков, 1979 года рождения, утонул в море в акватории Гагры во время шторма 4 июля.
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