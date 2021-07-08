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Афганистан в огне: захватят ли талибы Панджшерское ущелье и всю страну

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Радикальное движение “Талибан” (запрещено в России) продолжает наступление в Афганистане. Ожесточенные бои не прекращаются на севере страны вблизи границы с Таджикистаном.

Сами талибы заявляют, что под их контролем уже больше половины территории страны, хотя официальный Кабул это отрицает. Захватит ли “Талибан” стратегически важное Панджшерское ущелье и власть в Афганистане?

Сколько осталось официальному Кабулу? И при чем тут вывод войск США? О последних событиях в Афганистане - рассказываем в нашем видео.

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