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Абхазская "скала" Энвер Бзагуа: первая тренировка после дебютной победы

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© Видео Адгур Авидзба, Акоп Кущян
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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/video/20210708/1032800088/Abkhazskaya-skala-Enver-Bzagua-pervaya-trenirovka-posle-debyutnoy-pobedy.html

Репатриант из Турции, боксер Энвер Бзагуа победил в первом бою на профессиональном ринге в Москве 27 июня.

Впервые в Абхазию потомок махаджиров Энвер Бзагуа приехал в 2019 году. Его предки в XIX веке оказались среди тех, кому пришлось покинуть историческую родину и отправиться в Турцию.

Оказался он в республике не просто так, а для того, чтобы принять участие в международном турнире по боксу "Кубок государства Абхазия", который проводила Федерация профессионального бокса Абхазии.

Энвер, давно мечтавший оказаться на земле предков, получил предложение остаться и заниматься спортом в республике. От предложения президента Федерации профессионального бокса Алика Карди-оглы он не отказался и уже в 2020 году переехал в Абхазию на постоянное место жительство. 

До приезда в Абхазию Энвер Бзагуа был членом сборной Турции по боксу, выступал в любительских и полупрофессиональных боях, был чемпионом Анкары по боксу. В 2021 году Энвер провел свой первый бой на профессиональном ринге, абхазский спортсмен принимал участие в рейтинговом бою с россиянином Виктором Конкиным в Москве 27 июня и одержал уверенную победу. Сейчас боксер приступил к первым тренировкам после боя.

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