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Первые шаги и слова: как лечат особенных детей в Цандрипшском реабилитационном центре

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В Реабилитационном центре "Мы вместе" в поселке Цандрипш инвалиды детства проходят курсы лечебной и адаптивной физкультуры, а также посещают кабинеты массажа и психолога.

Всего в Гагрском районе 285 инвалидов детства, и далеко не у каждого из них есть возможность несколько раз в неделю ездить в реабилитационные центры Сухума или Гудауты.

Полгода назад в поселке Цандрипш открыли центр реабилитации "Мы вместе" для людей с ограниченными возможностями здоровья. Там они проходят курсы лечебной физкультуры, адаптивной физкультуры, массажа и делятся с психологом своими проблемами.

Пока этот центр посещают около 40 человек в возрасте от одного года до 35 лет. В основном пациенты страдают детским церебральным параличом, синдромом Дауна, испытывают из-за своих недугов психологические проблемы.

Руководит учреждением 23-летняя Милана Аджба. Существенную часть своей жизни она провела в клиниках и реабилитационных центрах и не понаслышке знает о том, с какими сложностями сталкиваются дети с подобными диагнозами и их родители. Это стало одной из причин, чтобы открыть такой центр там, где его никогда не было, но в нем нуждались.

Трудятся в "Мы вместе" пока только шесть сотрудников – врач лечебной физкультуры, адаптивной физкультуры, массажист, психолог, директор и бухгалтер. Двое медиков приезжают в Цандрипш из Сухума два раза в неделю. Также активно помогают центру волонтеры.

Подробнее об этом читайте здесь:

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