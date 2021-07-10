Музыкальные шедевры: классика на сцене Абхазского драмтеатра

Абхазский драматический театр этим летом подготовил для зрителей не только театральные премьеры, но и музыкальные сюрпризы. В объективе Sputnik – "Шедевры мировой классики".

С 12 июля в объектах, относящихся к ведомству Министерства культуры, запрещено принимать посетителей. Закрыты театры, музеи, филармонии, дома культуры, концертные залы.

Но любителям классической музыки все же удалось успеть насладиться творчеством музыкантов в Абхазском драматическом театре. Проект "Шедевры мировой классики" от Государственного камерного оркестра Абхазии должен был радовать зрителей каждую пятницу, но получилось провести всего пару концертов.

В фойе драмтеатра, которое славится своей акустикой, звучали самые популярные и известные произведения мировой классики в исполнении абхазских оперных певцов и не только. На одном из концертов звуки скрипки прозвучали от солиста оркестра "Геликон Опера", Музыкального театра имени Станиславского и Немировича-Данченко, Академического Большого театра России и Государственного камерного оркестра Абхазии Александра Авидзба.

Сюрпризом для зрителей стало участие внука Народного артиста России, почетного академика Лондонской академии музыкального и драматического искусства, обладателя премии ГРЭММИ Юрия Башмета, Гранта Башмета.