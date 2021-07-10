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Музыкальные шедевры: классика на сцене Абхазского драмтеатра

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© Видео Адгур Авидзба, Акоп Кущян
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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/video/20210710/1032814499/Muzykalnye-shedevry-klassika-na-stsene-Abkhazskogo-dramteatra.html
Музыкальные шедевры: классика на сцене Абхазского драмтеатра
Абхазский драматический театр этим летом подготовил для зрителей не только театральные премьеры, но и музыкальные сюрпризы. В объективе Sputnik – "Шедевры мировой классики".
https://nfw.ria.ru/flv/file.aspx?nolog=1&ID=14244620&type=mp4
https://cdn1.img.sputnik-abkhazia.info/images/07e5/07/0a/1032814654.jpg
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2021-07-10T19:50Z

Абхазский драматический театр этим летом подготовил для зрителей не только театральные премьеры, но и музыкальные сюрпризы. В объективе Sputnik – "Шедевры мировой классики".

 С 12 июля в объектах, относящихся к ведомству Министерства культуры, запрещено принимать посетителей. Закрыты театры, музеи, филармонии, дома культуры, концертные залы.

Но любителям классической музыки все же удалось успеть насладиться творчеством музыкантов в Абхазском драматическом театре. Проект "Шедевры мировой классики" от Государственного камерного оркестра Абхазии должен был радовать зрителей каждую пятницу, но получилось провести всего пару концертов.

В фойе драмтеатра, которое славится своей акустикой, звучали самые популярные и известные произведения мировой классики в исполнении абхазских оперных певцов и не только. На одном из концертов звуки скрипки прозвучали от солиста оркестра "Геликон Опера", Музыкального театра имени Станиславского и Немировича-Данченко, Академического Большого театра России и Государственного камерного оркестра Абхазии Александра Авидзба.

Сюрпризом для зрителей стало участие внука Народного артиста России, почетного академика Лондонской академии музыкального и драматического искусства, обладателя премии ГРЭММИ Юрия Башмета, Гранта Башмета.

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