18:22 11 Июля 2021
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD74.47
  • EUR88.14
Поиск
Видео

Парашютная система десантирования для служебных собак

Получить короткую ссылку
1410
Новости
Все новости
Все новости
© Видео Холдинг "Технодинамика" Госкорпорации "Ростех" / RT
https://cdn2.img.sputnik-abkhazia.info/images/07e5/07/0b/1032817479.jpg
Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/video/20210711/1032817506/Parashyutnaya-sistema-desantirovaniya-dlya-sluzhebnykh-sobak.html

В России заканчиваются испытания новой подвесной парашютной системы для служебных собак.

Военные кинологи смогут десантироваться с животными как самостоятельно, так и в тандеме с инструктором. Система предназначена для собак весом до 45 кг.

Разработчики надеются, что она поступит в распоряжение не только Министерства обороны, но и спасательных служб.

Еще видео

Главные темы

Орбита Sputnik

Колумнисты
Репатриация
Мультимедиа
Россини у абхазского драмтеарта: фестиваль "Opera Viva" в Сухуме
Парашютная система десантирования для служебных собак
Как бороться с комарами
Как бороться с комарами


Соцсети
Sputnikabkhazia
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться