Парашютная система десантирования для служебных собак

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В России заканчиваются испытания новой подвесной парашютной системы для служебных собак.
Военные кинологи смогут десантироваться с животными как самостоятельно, так и в тандеме с инструктором. Система предназначена для собак весом до 45 кг.
Разработчики надеются, что она поступит в распоряжение не только Министерства обороны, но и спасательных служб.