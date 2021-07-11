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Последствия природных пожаров в Челябинской области

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https://sputnik-abkhazia.ru/video/20210711/1032819223/Posledstviya-prirodnykh-pozharov-v-Chelyabinskoy-oblasti.html

Беспилотник заснял последствия масштабных природных пожаров в Челябинской области, смотрите их в видео RT.

В пятницу огонь от лесных пожаров перекинулся на челябинские поселки Джабык и Запасное, загорелись десятки домов и дач, в пункты временного размещения попали 179 человек, из них 128 – дети. Огонь уничтожил 72 строения - жилые дома и садовые домики. От лесных пожаров, по информации властей региона, пострадали 18 человек, найдено тело одного погибшего.

Люди, потерявшие имущество во время лесных пожаров в Челябинской области, получат от 50 до 100 тысяч рублей. Кроме того, все жители сгоревших домов получат единовременную материальную помощь на неотложные нужды в размере 10 тысяч рублей.

На данный момент локализованы почти все очаги возгорания на общей площади 14 тысяч гектаров, очагов открытого горения нет.

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