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Болельщики сборной Италии по футболу празднуют победу в финале Евро-2020

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Футболисты сборной Италии стали двукратными чемпионами Европы по футболу, обыграв в финале ЕВРО-2020 команду Англии в серии пенальти.

Италия выигрывала Евро в 1968 году, с тех пор она еще дважды доходила до финала, в 2000 и 2012 годах.

Первый гол забила Англия, позже Италия сравняла счет, и основное время встречи завершилось вничью 1:1. У англичан отличился Люк Шоу (2-я минута), у итальянцев - Леонардо Бонуччи (67). В серии пенальти итальянцы оказались точнее - 3-2.

Сборная Италии уже выигрывала Евро в 1968 году, а также "скуадра адзурра" дважды проигрывала в финалах (2000, 2012).

Смотрите, как праздновали болельщики сборной Италии, в видео Sputnik.

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