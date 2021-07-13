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Пожар в Сухуме: в столице сгорела квартира

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В Сухуме по Кодорскому шоссе загорелась квартира. Пострадавших нет, сообщает пресс-служба Министерства по чрезвычайным ситуациям Абхазии.

Сигнал о возгорании поступил в МЧС Абхазии в 07:22 во вторник 13 июля. На место происшествия были направлены два пожарных и одно спасательное отделения ПСО Сухума.

Машина скорой помощи медицинского управления МЧС также была направлена на место происшествия. В результате пожара выгорели кладовая и веранда. Пострадавших нет.

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