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Село на курорте: что происходит в Алахадзы этим летом

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© Видео Адгур Авидзба, Акоп Кущян
https://cdn2.img.sputnik-abkhazia.info/images/07e5/07/0d/1032832059.jpg
Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/video/20210713/1032831221/Selo-na-kurorte-chto-proiskhodit-v-Alakhadzy-etim-letom.html

О том, как проходит лето в селе Алахадзы Гагрского района в курортном сезоне 2021 года, чем оно примечательно и как местные жители зарабатывают деньги, смотрите в видео информационного агентства Sputnik Абхазия.

Небольшое абхазское село Алахадзы известно не только в республике, но и далеко за ее пределами. Тысячи туристов ежегодно выбирают его для отдыха. В основном Алахадзы привлекает своей спокойной обстановкой, что комфортно для тех, кто приезжает туда семьями, красочными пейзажами, чистым морем и воздухом.

© Sputnik / Томас Тхайцук
Инжир у родника: чем живет село Алахадзы и как встречает гостей

Там нет дорогих ресторанов, пятизвездочных отелей или же ночных клубов. Их заменяют уютные небольшие летние кафе с громкой живой музыкой, неплохие гостиницы или же комнаты в частном секторе, а также деревянные коттеджи с просторной уличной территорией.

Проживает в этом селе около 2500 человек. Они в основном заняты в туристическом секторе, в сферах продаж и услуг. Местные жители также трудятся и на земле – у них свои фруктовые сады, огороды и кукурузные поля. В сезон зарабатывают на продаже своей сельхозпродукции.

Название Алахадзы переводится с абхазского языка как родник у инжира. Дело в том, что в древности языческие племена, которые там проживали, молились богу у инжирового дерева, который находился вблизи родника. Они просили Всевышнего благословить их урожай, дать им здоровья и о благоприятной погоде. Дерево то считалось священным. Этот обряд по-прежнему проводится по всей Абхазии. В каждом селе есть место, куда в начале лета приходят люди, приносят в жертву быка и молятся. Называется такая традиция – ацуныхуа.

Темы:
"Дежурный по району" (77)

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