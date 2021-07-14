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Что происходит с афганцами после прихода талибов

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Sputnik Абхазия
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Жители афганского Кандагара вынуждены бросать свои дома, город пустеет из-за непрекращающихся атак талибов.

Семьи укрываются в мечети на окраине Кандагара. В ближайшее время количество беженцев может увеличиться.

Бои с террористами движения Талибан, запрещенного в России, идут уже почти неделю.

Ситуация в Афганистане ухудшилась после начала постепенного вывода из страны американских войск. К сентябрю солдаты США должны уйти окончательно.

Талибы заявили, что контролируют уже 85 процентов территории Афганистана. Но местное правительство опровергло это сообщение.

Последние кадры из Кандагара – в видео Sputnik.

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