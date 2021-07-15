Боевая подготовка российских миротворцев в Нагорном Карабахе

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Российские миротворцы на полигоне в Нагорном Карабахе провели стрельбы из минометов в рамках занятий по боевой подготовке.
Артиллеристы отрабатывали слаженность и быстроту действий расчетов в ходе ведения огня, наведения на цель по координатам и при изменении установок для стрельбы.
Экипажи бронетранспортеров БТР-82А выполнили вождение по пересеченной местности с преодолением различных препятствий и упражнения контрольных стрельб из 7,62-мм спаренного пулемета ПКТМ по одиночным и групповым целям.
Подробнее - в видео Минобороны России.