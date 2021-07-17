Жизнь после оползня: с какими проблемами столкнулись жители Бедиа ду

В результате оползня в Бедиа ду обрушился участок автомобильной дороги, протяженностью 100 метров, пострадали дома и участки трех семей, которым пришлось покинуть свое жилье. Площадь территории, охваченной оползневыми процессами, составляет порядка 14-15 гектаров.

Со временем ожидается разрастание оползня и охват большей территории по бортам.

Кабмин Абхазии выделили в качестве компенсации трем семьям 550 тысяч рублей. Кроме того, две семьи приняли решение переселиться из села, и им были куплены дома в селе Бамбора и селе Пшап.

Как оказалось, не все жертвы оползня уехали из села. Отар Харчилава и его брат все еще живут в Бедиа ду, их до Нового года приютили соседи. Отар живет один с братом, больше никого у них нет. Отцовский дом, в котором братья жили с рождения, разрушился полностью. По словам Отара, государство выделило ему 500 тысяч рублей, но, как оказалось, даже в таком отдаленном селе, как Бедиа ду за такую сумму дом не купишь.

Новый дом с небольшим участком обойдется братьям не меньше, чем в миллион рублей. С заявлением мужчина уже обратился к главе Очамчырского района и даже к премьер-министру. Власти обещали помочь, попросили немного подождать.

Оползень полностью размыл дорогу, которая вела к дому Омара Харчилава. Мужчина и его мать живут на отшибе. Их соседи уже покинули свои дома, вокруг никого. У семьи Харчилава, как и остальных жителей села, есть скот, кукуруза, орехи и цитрусовые, но они готовы оставить отчий дом, ведь жить в нем с каждым днем становится все более опасно. Эксперты говорят, что оползень может вернуться.