"Найти и обезвредить": лучшие моменты конкурса минеров

Лучшие моменты первого дня конкурса "Найти и обезвредить" в Николо-Урюпине смотрите в видео Минобороны России.
В субботу 17 июля в учебном центре инженерных войск в Подмосковье начался конкурс профессионального мастерства специалистов минно-розыскной службы.
Лучшие моменты первого дня конкурса "Найти и обезвредить" в Николо-Урюпине смотрите в видео Минобороны России.
Пышные и неприхотливые садовые цветы гортензии стали одной из достопримечательностей Ткуарчалского района.
Авиация Минобороны России оказывает помощь в тушении лесных пожаров в Республике Саха (Якутия).
Село Бедиа ду Ткуарчалского района в январе пострадало из-за оползня. Sputnik побывал в селе и увидел, с какими проблемами пришлось столкнуться сельчанам.
Повестка внеочередного заседания Парламента Абхазии не набрала достаточного количества голосов для утверждения.
Информационное агентство Sputnik Абхазия подготовило обзор событий минувшей недели с 12 по 18 июля.
Инцидент произошел накануне вечером, двое человек скончались, третий с огнестрельными ранениями получает медицинскую помощь в Республиканской больнице.
Жители села Члоу прокультивировали немецким автомобилем, к которому прикрепили плуг, восемь кукурузных рядов длиной около 270 метров.
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