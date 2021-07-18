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"Найти и обезвредить": лучшие моменты конкурса минеров

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В субботу 17 июля в учебном центре инженерных войск в Подмосковье начался конкурс профессионального мастерства специалистов минно-розыскной службы.

Лучшие моменты первого дня конкурса "Найти и обезвредить" в Николо-Урюпине смотрите в видео Минобороны России.

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