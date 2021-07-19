Пуск гиперзвуковой ракеты "Циркон" с борта фрегата в Баренцевом море

В акватории Белого моря фрегат "Адмирал флота Советского Союза Горшков" выполнил стрельбу гиперзвуковой крылатой ракетой "Циркон" по наземной цели, расположенной на побережье Баренцева моря.
По данным объективного контроля, ракета "Циркон" прямым попаданием успешно поразила цель на расстоянии свыше 350 километров.
В ходе испытаний подтверждены тактико-технические характеристики ракеты. Скорость полета составила около семи махов.
Комплексом "Циркон" планируется оснащать подводные лодки и надводные корабли Военно-Морского флота России.