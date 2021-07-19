По "обложке" судят: как житель Джала превратил свой двор в райский сад

Бывший директор цитрусового совхоза, агроном Виталий Тужба живет в селе Джал Очамчырского района. Его дом отличается от всех остальных в селе.

Садом Виталий и его семья занимаются около восьми лет, саженцы они привозили из различных городов России, когда в Абхазии их найти еще было невозможно.

Во дворе много хвойных и других растений, но садовод признался, что у него есть любимица, саговая пальма. А еще Виталий разговаривает со своими цветами, иначе, объясняет он, они не зацветут.

Обрезкой и уходом за садом семья занимается самостоятельно, на это уходит немало усилий, ведь нужно следить, чтобы сад не зарос сорняками, а трава всегда была скошена. Но Виталий утверждает, что такая работа для него не в тягость. Садовод считает, что каждый владелец дома должен стараться придать ему красивый вид, ведь абхазские дома всегда отличались своей "обложкой".

Виталию 67 лет, он уже несколько лет на пенсии. Многие считают, что на пенсии делать нечего и начинаешь скучать, но Виталий иного мнения – он уверен, что и дома можно занять себя работой, а особенно в селе. Тем более в природе так много растений, которые он еще не опробовал в своем саду.

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