Последствия наводнений в Германии

Затоплены целые улицы и оборваны линии электропередач. Жителей пострадавших районов экстренно эвакуируют. Спасатели работают безостановочно, на помощь им приходят добровольцы.
Сильные ливни в Германии привели к катастрофическим наводнениям. На западе страны погибли более 150 человек.
Затоплены целые улицы и оборваны линии электропередач. Жителей пострадавших районов экстренно эвакуируют. Спасатели работают безостановочно, на помощь им приходят добровольцы.
Президент России Владимир Путин попросил главу Минздрава Михаила Мурашко обратить внимание на удовлетворенность россиян качеством медпомощи, подчеркнув, что нужны не отчеты, а результаты.
Житель села Джал Виталий Тужба превратил двор своего дома в цветущий сад, где растут хвойные деревья, пальмы и цветы.
Продолжаются летные испытания гиперзвуковой крылатой ракеты "Циркон", как произвели ее пуск, смотрите в видео Минобороны России.
В субботу 17 июля в учебном центре инженерных войск в Подмосковье начался конкурс профессионального мастерства специалистов минно-розыскной службы.
Члены парламентского комитета по обороне и безопасности встретились с руководителями МВД Абхазии и Генпрокуратуры для обсуждения деталей перестрелки с двумя летальными исходами, которая произошла в Новом района Сухума вечером 17 июля.
У новорожденного Лукьяна Кострова из села Моква Очамчырского района медики диагностировали "дельта" штамм коронавирусной инфекции.
В 2021 году прием осуществлялся в четыре специализированных высших учебных заведений Министерства внутренних дел России.
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