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Последствия наводнений в Германии

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Сильные ливни в Германии привели к катастрофическим наводнениям. На западе страны погибли более 150 человек.

Затоплены целые улицы и оборваны линии электропередач. Жителей пострадавших районов экстренно эвакуируют. Спасатели работают безостановочно, на помощь им приходят добровольцы.

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