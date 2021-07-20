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Безос в космосе: полет миллиардера на New Shepard

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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/video/20210720/1032876958/Bezos-v-kosmose-polet-milliardera-na-New-Shepard.html

Суборбитальный корабль New Shepard во вторник осуществил первый пилотируемый полет с четырьмя членами экипажа, он стал шестнадцатым испытательным полетом корабля.

New Shepard - многоразовый аппарат, который поднимается на высоту более 100 километров на разгонном блоке, затем капсула с экипажем отделяется от несущей ее ступени и поднимается еще на несколько километров, после чего совершает плавную посадку на Землю. Весь полет продолжается менее 11 минут, около 3-4 их которых экипаж испытывает невесомость.

© Sputnik / Кирилл Каллиников
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В первом испытательном полете корабля в космосе побывали богатейший человек мира, основатель Blue Origin Джефф Безос, его младший брат Марк, 82-летняя пилот Уолли Фанк и 18-летний гражданин Голландии Оливер Дэмен. Компания вела прямую трансляцию испытательного полета, но не показывала происходящее в кабине с экипажем, оттуда шла лишь звуковая трансляция, на которой было слышно ликование астронавтов.

"Если вам понравилось то, что вы видели, и вы серьезны в своем намерении забронировать место на ракете New Shepard для полета в космос и обратно, мы рады сообщить, что мы продаем билеты. Напишите нам письмо", - пригласила представитель компании.

Цена не называется. Ранее на организованном Blue Origin аукционе билет для участия в испытательном полете ушел с молотка за 28 миллионов долларов. Владелец билета отказался от полета в последний момент, вместо него на борту оказался сын голландского бизнесмена, также участвовавший в аукционе и купивший билет на один из следующих рейсов. Сумма, которую он заплатил за полет сына, не называлась.

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