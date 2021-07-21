Затопленное метро: наводнение в Китае

Кроме того, в провинции начались сильные перебои с водой и электричеством. 200 тысяч людей эвакуировали в безопасные места.
Из-за сильных ливней в китайской провинции Хэнань началось наводнение. Больше всего пострадал город Чжэнчжоу, где уже погибли 25 человек — там прорвало плотину и затопило метро.
Кроме того, в провинции начались сильные перебои с водой и электричеством. 200 тысяч людей эвакуировали в безопасные места.
Суборбитальный корабль New Shepard во вторник осуществил первый пилотируемый полет с четырьмя членами экипажа, он стал шестнадцатым испытательным полетом корабля.
Сильные ливни в Германии привели к катастрофическим наводнениям. На западе страны погибли более 150 человек.
Президент России Владимир Путин попросил главу Минздрава Михаила Мурашко обратить внимание на удовлетворенность россиян качеством медпомощи, подчеркнув, что нужны не отчеты, а результаты.
Житель села Джал Виталий Тужба превратил двор своего дома в цветущий сад, где растут хвойные деревья, пальмы и цветы.
Деятельность по добыче криптовалют и ввоз оборудования для майнинга в Абхазию запрещены до 31 марта 2022 года.
На прошлой неделе решением сопредседателей Межправкомисии по социально-экономическому сотрудничеству между Абхазией и Россией, Министерством экономики Абхазии, Минэкономразвития и Минэнерго России был согласован план мероприятий по оптимизации энергообеспечения Абхазии.
Генеральная прокуратура Абхазии провела координационное совещание, посвященное результатам работы правоохранительных органов по борьбе с незаконным оборотом наркотиков, психотропных веществ и их аналогов за 2019 и 2020 годы.
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