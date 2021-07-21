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Затопленное метро: наводнение в Китае

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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/video/20210721/1032881721/Zatoplennoe-metro-navodnenie-v-Kitae.html

Из-за сильных ливней в китайской провинции Хэнань началось наводнение. Больше всего пострадал город Чжэнчжоу, где уже погибли 25 человек — там прорвало плотину и затопило метро.

Кроме того, в провинции начались сильные перебои с водой и электричеством. 200 тысяч людей эвакуировали в безопасные места.

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