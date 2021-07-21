Известный вирусолог: тест на антитела - гадание на кофейной гуще

Стоит ли вакцинироваться тем, кто сейчас находится в положении или недавно стал мамой? Какие риски для плода или ребенка выше: от возможных побочных эффектов прививки или от заболевания родителей COVID-19? И почему антитела не всегда спасают? Эти и другие темы Sputnik обсудил с вирусологом, заведующим лабораторией геномной инженерии МФТИ Павлом Волчковым.