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Морские пехотинцы Каспийской флотилии отрепетировали празднование Дня ВМФ

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Морские пехотинцы Каспийской флотилии отрепетировали эпизод военно-спортивного праздника, посвященного Дню ВМФ России.

В ходе тренировок "черные береты" на быстроходных лодках БЛ-820 с целью подавить огневые точки условного противника захватили плацдарм. Затем на необорудованное побережье с десантных катеров проекта 11770 типа "Серна" на штатной технике способом на плав высадился морской десант.

После покидания твиндека бронетранспортеры преодолели порядка 200 метров водной преграды, при этом ведя огонь из крупнокалиберных пулеметов по условному противнику на берегу.

Мастерство десантирования и маневрирования на воде морские пехотинцы продемонстрируют для зрителей 25 июля в День ВМФ России на набережной Каспийска. Бой за высадку, захват плацдарма на берегу традиционно будет самым зрелищным эпизодом военно-спортивного праздника.

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