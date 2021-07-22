Спецназ уничтожул колонну условного врага в Ленинградской области

День флага Республики Абхазия отмечался ежегодно 23 июля, в этом году государственному символу страны исполняется 29 лет.

Двое человек погибли и один был ранен в результате перестрелки, которая произошла в Новом районе Сухума 17 июля.

Четвертое заседание Верховного суда по делу о тройном убийстве на набережной Махаджиров состоялось 22 июня. На заседании в этот раз должны были быть допрошены свидетели обвинения по одному из предъявленных обвинений, но все пошло не по сценарию.