Спецназ уничтожул колонну условного врага в Ленинградской области

Военнослужащие провели десантирование разведывательной группы с применением парашютной системы специального назначения "Арбалет".
Одним из эпизодов стала эвакуация условно раненого военнослужащего в условиях непосредственного соприкосновения с диверсионной группой "противника".
В ходе учения разведчики освободили населённый пункт, удерживаемый условным незаконным вооружённым формированием.
В операции была задействована бронегруппа из специальных автомобилей "Тигр", вооруженных крупнокалиберными пулеметами "Корд" и 30-мм автоматическими гранатомётами АГС-17 "Пламя".