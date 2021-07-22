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Спецназ уничтожул колонну условного врага в Ленинградской области

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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/video/20210722/1032889709/Spetsnaz-unichtozhul-kolonnu-uslovnogo-vraga-v-Leningradskoy-oblasti.html

Колонну автомобильной техники условного противника уничтожил спецназ Западного военного округа во время учения на полигоне в Ленинградской области.

Военнослужащие провели десантирование разведывательной группы с применением парашютной системы специального назначения "Арбалет".

Одним из эпизодов стала эвакуация условно раненого военнослужащего в условиях непосредственного соприкосновения с диверсионной группой "противника".

В ходе учения разведчики освободили населённый пункт, удерживаемый условным незаконным вооружённым формированием.

В операции была задействована бронегруппа из специальных автомобилей "Тигр", вооруженных крупнокалиберными пулеметами "Корд" и 30-мм автоматическими гранатомётами АГС-17 "Пламя".

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