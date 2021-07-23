Остров Балчуг в Москве превращается в зону отдыха

Проект включает новые тротуары, подсветку и озеленение. В скором времени остров должен стать зоной для комфортного семейного отдыха.
В столице России благоустраивают территорию острова Балчуг, как проходят работы смотрите в видео РИА Новости.
Проект включает новые тротуары, подсветку и озеленение. В скором времени остров должен стать зоной для комфортного семейного отдыха.
Колонну автомобильной техники условного противника уничтожил спецназ Западного военного округа во время учения на полигоне в Ленинградской области.
Морские пехотинцы Каспийской флотилии отрепетировали эпизод военно-спортивного праздника, посвященного Дню ВМФ России.
ВОЗ рекомендовала беременным женщинам и кормящим матерям привиться от коронавируса. Медики заявили, что иммунитет передается детям при грудном вскармливании.
Из-за сильных ливней в китайской провинции Хэнань началось наводнение. Больше всего пострадал город Чжэнчжоу, где уже погибли 25 человек — там прорвало плотину и затопило метро.
Накануне Сухумский городской суд заключил под стражу на два месяца другого участника инцидента Аслана Зухба, третий фигурант дела - Гарри Авидзба находится в розыске.
Рицинский национальный реликтовый парк за первое полугодие 2021-го побил рекорд посещаемости по аналогичным периодам со дня его открытия в 1996 году.
Работы по расчистке участка дороги в Бзыбском ущелье после оползня завершат в течение рабочего дня, движение транспорта не приостановлено.
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