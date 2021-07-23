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Остров Балчуг в Москве превращается в зону отдыха

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© Видео РИА
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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/video/20210723/1032891973/Ostrov-Balchug-v-Moskve-prevraschaetsya-v-zonu-otdykha.html

В столице России благоустраивают территорию острова Балчуг, как проходят работы смотрите в видео РИА Новости.

Проект включает новые тротуары, подсветку и озеленение. В скором времени остров должен стать зоной для комфортного семейного отдыха.

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