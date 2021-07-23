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В горах Кабардино-Балкарии спасли туристов, попавших под камнепад

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Группа из восьми московских туристов попала под камнепад в горах в Кабардино-Балкарии, в результате чего пострадали три человека.

Спасатели с помощью вертолета доставили в больницу трех туристов из Москвы, которые попали под камнепад в горах Кабардино-Балкарии. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу регионального ГУМЧС РФ.

Группа из восьми московских туристов попала под камнепад в горах в Кабардино-Балкарии, в результате чего пострадали три человека. Им на помощь вышли 20 спасателей. Утром в пятницу пострадавших с помощью коммерческого вертолета фирмы "Хелей Экшен" эвакуировали с места происшествия.

Среди пострадавших – две женщины и один мужчина, все они жители Москвы 1992, 1995 и 1975 годов рождения.

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