В горах Кабардино-Балкарии спасли туристов, попавших под камнепад

Группа из восьми московских туристов попала под камнепад в горах в Кабардино-Балкарии, в результате чего пострадали три человека.

Спасатели с помощью вертолета доставили в больницу трех туристов из Москвы, которые попали под камнепад в горах Кабардино-Балкарии. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу регионального ГУМЧС РФ.

Группа из восьми московских туристов попала под камнепад в горах в Кабардино-Балкарии, в результате чего пострадали три человека. Им на помощь вышли 20 спасателей. Утром в пятницу пострадавших с помощью коммерческого вертолета фирмы "Хелей Экшен" эвакуировали с места происшествия.

Среди пострадавших – две женщины и один мужчина, все они жители Москвы 1992, 1995 и 1975 годов рождения.