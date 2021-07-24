Кадры с места происшествия: туристический автобус упал в кювет на Кубани

ДТП произошло на 14-м километре автодороги Нижегородская-Мезмай. Трасса проходит в предгорьях Кавказа.
По имеющимся данным следствия, водитель не справился с управлением, пострадавшим оказывают медицинскую и психологическую помощь.
Утром в субботу туристический автобус попал в ДТП в районе поселка Мезмай Апшеронского района. По последним данным экстренных служб, два человека погибли, 20 пострадали.
ДТП произошло на 14-м километре автодороги Нижегородская-Мезмай. Трасса проходит в предгорьях Кавказа.
По имеющимся данным следствия, водитель не справился с управлением, пострадавшим оказывают медицинскую и психологическую помощь.
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В автобусе находились 22 человека, когда транспортное средство слетело в кювет на 14-м километре автодороги Нижегородская-Мезмай.
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