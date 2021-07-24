Кадры с места происшествия: туристический автобус упал в кювет на Кубани

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Тело утонувшего накануне туриста обнаружили у берегов Гагры С начала 2021 года в акватории Абхазии погибли двенадцать человек, по данным Министерства по чрезвычайным ситуациям. 920

Границы, дизайн и запреты: градостроительный совет Сухума возобновил работу Работа градостроительного совета при администрации Сухума была прервана с начала пандемии. В пятницу 23 июля состоялось совещание. 99