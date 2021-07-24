18:46 24 Июля 2021
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD73.77
  • EUR86.85
Поиск
Видео

Кадры с места происшествия: туристический автобус упал в кювет на Кубани

Получить короткую ссылку
28 0 0
Новости
Все новости
Все новости
© Видео RT
https://cdn1.img.sputnik-abkhazia.info/images/07e5/07/18/1032898064.jpg
Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/video/20210724/1032899387/Kadry-s-mesta-proisshestviya-turisticheskiy-avtobus-upal-v-kyuvet-na-Kubani.html

Утром в субботу туристический автобус попал в ДТП в районе поселка Мезмай Апшеронского района. По последним данным экстренных служб, два человека погибли, 20 пострадали.

ДТП произошло на 14-м километре автодороги Нижегородская-Мезмай. Трасса проходит в предгорьях Кавказа.

По имеющимся данным следствия, водитель не справился с управлением, пострадавшим оказывают медицинскую и психологическую помощь.

Еще видео

Главные темы

Орбита Sputnik

Колумнисты
Репатриация
Мультимедиа
Олимпиада в Токио: взгляд со стороны
Кадры с места происшествия: туристический автобус упал в кювет на Кубани
График выплат российских пенсий в Абхазии: июль


Соцсети
Sputnikabkhazia
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться