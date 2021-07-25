Вакцина от COVID-19: в ЮВО более 245 тысяч человек сделали прививку

В Южном военном округе продолжается вакцинация военнослужащих и членов их семей, гражданского персонала от новой коронавирусной инфекции.

На данный момент двумя компонентами препарата "Спутник-V" вакцинировались более 245 тысяч человек, из них более 155 тысяч – военнослужащие и члены их семей, свыше 33 тысяч – гражданский персонал.

Также прививку сделали обучающимся в военных образовательных учреждениях, сотрудникам организаций МО РФ, новобранцам весеннего 2021 года призыва. Кроме того, ревакцинировано более 1,2 тысяч сотрудников медицинских учреждений ЮВО.

Вакцинация проводится на базе филиалов окружного военного клинического госпиталя ЮВО и медицинских подразделений соединений и воинских частей объединений округа.

Вакцинация проводится на добровольной основе и после подписания согласия на введение компонентов препарата. После введения препарата в течение получаса все лица находятся под контролем врачей.