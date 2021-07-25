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Снег в Африке: что происходит в ЮАР

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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/video/20210725/1032901628/Sneg-v-Afrike-chto-proiskhodit-v-YuAR.html

В ЮАР впервые за много лет выпал снег. За последние сутки в стране зафиксировали 19 температурных рекордов. В некоторых районах столбики опустились до минус девяти градусов. Но местные жители только рады такой погоде.

Температура в Йоханнесбурге опустилась до минус 7, предыдущий рекорд - минус 6,3 градуса - был установлен 19 июля 1995 года. Ниже всего столбик термометра опустился в городе Кимберли, до минус 9,9 градусов (минус 8,1 в июле 2000 года).

В некоторых частях страны выпал снег. Метеорологи прогнозируют, что вскоре температуры придут в норму.

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