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Под водой, в океане, на суше и в воздухе: к 325-летию ВМФ России

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25 июля российскому флоту исполнилось 325 лет. Современный Военно-Морской Флот России представляет собой сбалансированный вид Вооруженных сил.

Вся его история – это летопись героических свершений, беззаветной стойкости и мужества, высокой боевой готовности и воинского мастерства российских моряков, крупные географические открытия, выдающиеся достижения отечественной науки, техники, промышленности, вдохновенный труд ученых, конструкторов, инженеров и кораблестроителей, пишет Минобороны России.

Началом этих свершений по праву считается первая морская победа молодого российского флота над шведским у мыса Гангут. Эта победа стала моральным прорывом российского флота, его первым боевым крещением, когда он обнаружил способность противостоять флоту мощной морской державы.

Современный Военно-Морской Флот России представляет собой сбалансированный вид Вооруженных сил. Он может действовать в четырех средах одновременно: под водой, в акватории океана, на суше и в воздухе. В его составе надводные и подводные силы, морская авиация, морская пехота и береговые войска.

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