ФСБ России раскрыла сеть незаконных торговцев оружием

По данным службы, 45 человек восстанавливали боевые свойства гражданских образцов оружия в подпольных мастерских и продавали их. Всего было изъято 272 единицы огнестрельного оружия, 130 килограммов взрывчатки, 20 приспособлений для бесшумной стрельбы и другие предметы.

В ФСБ напомнили, что с 12 июля усилена ответственность за преступления в сфере незаконного хранения, изготовления и сбыта оружия.