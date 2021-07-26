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ФСБ России раскрыла сеть незаконных торговцев оружием

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Федеральная служба безопасности России раскрыла сеть подпольных оружейников, работавших в 25 регионах страны, сообщил Центр общественных связей ведомства.

По данным службы, 45 человек восстанавливали боевые свойства гражданских образцов оружия в подпольных мастерских и продавали их. Всего было изъято 272 единицы огнестрельного оружия, 130 килограммов взрывчатки, 20 приспособлений для бесшумной стрельбы и другие предметы.

В ФСБ напомнили, что с 12 июля усилена ответственность за преступления в сфере незаконного хранения, изготовления и сбыта оружия.

 

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