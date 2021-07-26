COVID и энергетика: как прошло последнее заседание весенней сессии Парламента Абхазии

Последнее заседание весенней сессии Парламента Абхазии состоялось 26 июля. На повестке были вопросы, связанные с коронавирусом и энергокризисом.

Более часа депутаты не могли прийти к единому мнению об утверждении повестки заседания. Суть спора – стоит ли в рамках одной повестки обсуждать эпидситуацию и энергокризис. По мнению части депутатов, тему энергетики просто "приплели" в политических целях.

Такого мнения придерживался в том числе депутат Батал Табагуа, который заявил, что необходимо голосовать за каждый вопрос по отдельности, а не всю повестку. Он отметил, что не будет голосовать, если в повестке будет указана тема энергетики, и обвинил коллег, что они не заинтересованы в обсуждении вопросов, связанных с коронавирусом.

"Вы не хотите обсуждать здоровье, вы хотите политику обсуждать", - заявил он.

Бурные споры прервал спикер Парламента Валерий Кварчия, который заявил, что в течение четырех лет группа депутатов регулярно срывает заседания, не дает нормально работать, и главное "действующее лицо" - Батал Табагуа.

"Вы должны как-то собой управлять, вокруг люди болеют, умирают. Мы как будто собрались из благих намерений, а на самом деле себя загоняем неизвестно куда. Мы должны защищать свой народ и страну. Я еще не видел таких людей, которые не слышат слово "остановись", - сказал спикер.

Несмотря на долгие споры, повестка была принята в изначальном виде. Кроме того, к ней прибавилось Постановление об обращении Народного Собрания к Совету Федерации. В тексте обращения говорилось, что Парламент в связи с ухудшившейся эпидситуацией в стране просит Госдуму оказать содействие в:

вакцинации населения вакцинами российского производства;

командировании вахтовым методом российских медиков для помощи врачам Абхазии;

приобретении дорогостоящих лекарственных препаратов, включенных в протокол лечения коронавируса ( в том числе Актемра и Артлегиа).

В документе был прописан и четвертый пункт, который предусматривал командирование специалистов по обслуживанию и ремонту компьютерных томографов и рентген-аппаратов. Но его было решено удалить из обращения.

Депутат Леонид Чамагуа отметил, что прежде чем обращаться за помощью в Госдуму, необходимо пересмотреть республиканский бюджет и самостоятельно изыскать средства на приобретение медикаментов, КТ и рентген-аппараттов Гудаутскому госпиталю.

"Прежде чем просить помощи у России, мы сначала должны сделать все, чтобы использовать свои ресурсы. Там неглупые люди сидят и понимают, что, не делая этого, мы идем туда с протянутой рукой", - сказал он.

По мнению депутата Валерия Агрба, обращение к Совету Федерации - привилегия Кабинета министров, Минздрава, президента, а не Парламента Абхазии. Он напомнил, что 17 июня Госдума завершила сессию и были назначены выборы на осень.

"К кому мы обращаемся и чего мы ждем? Новый созыв сформируется в октябре, не будет ли это поздно", - сказал он.

По итогам голосования проект обращения принят не был.

Также Агрба изъявил инициативу и представил проект о переносе депутатского отпуска с августа 2021 на март 2022 года.

"Когда в стране пандемия, Парламенту нет необходимости уходить в отпуск. Может, понадобятся еще какие-то решения для стабилизации или регулирования вопросов. Во-вторых, врачей не хватает, они работают в авральном режиме, и они тоже хотят в отпуск. Да, Парламент заканчивает полномочия в 2022 году. Многие депутаты собираются проводить избирательную кампанию по выборам в седьмой созыв, и этот отпуск можно использовать для избирательной кампании", - объяснил депутат свою позицию.

С такой позицией спикер Парламент не согласился. По итогам голосования проект не набрал необходимого количества голосов для включения в повестку.

После принятия повестки парламентарии приняли решение удалиться на перерыв, чтобы все же внести изменения в проект постановления "Об экстренных и неотложных мерах по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19 в Абхазии".

В тексте документа изначально говорилось, что Парламент Абхазии рекомендует президенту принять меры по предотвращению распространения коронавируса в стране.

Депутат Валерий Агрба выразил мнение о введении еще одного пункта - необходимости проведения термометрии на границе России с Абхазией и наличие результатов ПЦР-тестов для въезжающих. С ним согласились ряд депутатов. Однако, по мнению депутата Лаши Ашуба, при внесении изменений в изначальный текст документа у депутатов возникли опасения, что при введении условия о необходимости ПЦР-тестов для граждан России, правительство примет "зеркальные" тесты, то есть также потребует от граждан Абхазии наличие тестов при переходе границы.

Было решено проголосовать за включение этого пункта в постановление. Однако при голосовании он не набрал необходимого количества голосов.

Не согласился Агрба и с запрещением свадебных, культурных, физкультурных, спортивных, развлекательных, зрелищных, выставочных и иных массовых мероприятий. Он считает, что этот пункт напрямую противоречит пункту, в котором говорится о приостановлении деятельности объектов культуры.

"В первом случае мы говорим о запрете, а во втором приостанавливаем. Давайте все же определимся. К тому же, если мы не запрещаем проведение экскурсий в открытых и закрытых местах, и в чем разница между проведением культурных мероприятий в театре, от посещения баров и кафе. Это алогизм. Либо мы должны все запретить или оставить режим для культурных объектов", - сказал он.

Не согласился депутат и с формулировкой девятого пункта изначального проекта. По решению всех депутатов, он был переформулирован на "в экстренном порядке осуществить закуп необходимых дорогостоящих препаратов для лечения от коронавируса и вакцины в Абхазию".

После обсуждения проектов, связанных с коронавирусом, депутаты приступили к проекту Постановления об "Обращении Народного Собрания к президенту Абхазии в связи с кризисом в энергетической отрасли, носящим негативный характер для общества и государства".

Проект постановления обсуждений не вызвал и был поставлен на голосование, но не набрал необходимого количества голосов для прохождения.

На этом весенняя сессия депутатов закончилась, к работе они приступят лишь в сентябре.