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Стихийный июль: последствия ливней в Абхазии

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Мощные ливневые дожди обрушились на Абхазию в ночь на вторник 27 июля, вызвав повреждения в сфере электроэнергетики и ЖКХ. От стихии пострадали жители Очамчырского, Сухумского и Гудаутского районов, последние - в большей степени.

Обильные осадки привели к подъему уровня рек и наводнениям в Абхазии.

Ущерб от стихии еще не подсчитан, но уже известно, что он существенный. В Гудаутском районе оказались подтоплены около 350 домовладений. Из берегов вышла река Хыпсы, а также Гудоу и другие небольшие речушки в черте города.

В Сухуме разбушевались Гумиста, Басла и Келасур, где смыло 120-метровый напорный водовод, в Очамчырском районе - река Тамщ.

Последствия стихии устраняют сотрудники МЧС, совместно с районными администрациями, посильную помощь оказывают волонтеры.

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