Полоса препятствий на всеармейском этапе конкурса "Эльбрусское кольцо-2021"

Горную полосу препятствий – самое сложное испытание конкурса "Эльбрусское кольцо" – преодолели участники всеармейского этапа состязаний, проходящего в эти дни в Кабардино-Балкарии.

Трасса включает скальный участок, ущелье, через которое нужно переправиться по веревке, спуск, участок для метания гранат и другие элементы.

В состязаниях участвуют представители горных подразделений военных округов, Сухопутных войск, Северного флота, Воздушно-десантных войск, Росгвардии и Федеральной службы охраны.

Через неделю после финального испытания судьи определят лучшую команду и членов сборной, которые представят Россию на международном этапе конкурса.