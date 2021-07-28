Полоса препятствий на всеармейском этапе конкурса "Эльбрусское кольцо-2021"

https://cdn2.img.sputnik-abkhazia.info/images/07e5/07/1c/1032923601.png
Sputnik Абхазия
https://cdn2.img.sputnik-abkhazia.info//i/logo.png
Sputnik
https://cdn2.img.sputnik-abkhazia.info//i/logo.png
https://sputnik-abkhazia.ru/video/20210728/1032925453/Polosa-prepyatstviy-na-vsearmeyskom-etape-konkursa-Elbrusskoe-koltso-2021.html
Горную полосу препятствий – самое сложное испытание конкурса "Эльбрусское кольцо" – преодолели участники всеармейского этапа состязаний, проходящего в эти дни в Кабардино-Балкарии.
Трасса включает скальный участок, ущелье, через которое нужно переправиться по веревке, спуск, участок для метания гранат и другие элементы.
В состязаниях участвуют представители горных подразделений военных округов, Сухопутных войск, Северного флота, Воздушно-десантных войск, Росгвардии и Федеральной службы охраны.
Через неделю после финального испытания судьи определят лучшую команду и членов сборной, которые представят Россию на международном этапе конкурса.