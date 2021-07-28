Лесные пожары в Анталье

В районе города Манавгат в турецкой провинции Анталья вспыхнул сильный лесной пожар и подобрался к жилым домам.

Более 50 человек пострадали при крупном лесном пожаре в турецкой провинции Анталья в среду 28 июля.

Сильный лесной пожар возник в районе Манавгата, пламя быстро распространялось из-за ветра. В тушении огня участвовали два самолета, 15 вертолетов, шесть бульдозеров и 106 пожарных машин.

Местных жителей эвакуировали.