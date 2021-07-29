Сильное землетрясение у побережья Аляски

Утром 29 июля у побережья Аляски произошло сильное землетрясение магнитудой 8,2. Американский центр по предупреждению о цунами (NWS) объявил об угрозе цунами, люди стали перемещаться к возвышенностям.
У побережья Аляски произошло землетрясение магнитудой 8,2, оно стало самым сильным в Северной Америке с 1964 года. После землетрясения во многих районах объявили угрозу цунами и призвали жителей эвакуироваться.
Утром 29 июля у побережья Аляски произошло сильное землетрясение магнитудой 8,2. Американский центр по предупреждению о цунами (NWS) объявил об угрозе цунами, люди стали перемещаться к возвышенностям.
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