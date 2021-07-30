"Северный поток - 2" почти готов: построено 99% газопровода

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Ограничения на посещение села Псху введены из-за COVID-19 Бригада медиков вылетела в высокогорное Псху для проведения ПЦР-тестов жителям села в четверг 29 июля. 120

Минсельхоз Абхазии: хозяйства, пострадавшие из-за ливней, получат компенсацию Сильные ливневые дожди обрушились на Абхазию в ночь на 27 июля, в результате несколько рек вышли из берегов и подтопили дома жителей близлежащих домов. 293