Нейтрализация угроз: что делает Россия для разрешения афганского кризиса

Афганцы покидают свои дома и стремятся найти убежище в соседних странах, включая Пакистан, Узбекистан и Таджикистан.
Над государствами нависла угроза проникновения террористов.
Сергей Шойгу в ходе совещания по вопросам безопасности в Душанбе резко осудил политику Вашингтона в регионе и подчеркнул, что поспешный вывод контингентов США и НАТО спровоцировал резкий скачок военно-политической напряжённости. Министр обороны РФ отметил также, что Пентагон продолжает попытки закрепиться в Центральной Азии, однако американское присутствие не принесло ничего хорошего ни одной стране.
*"Талибан" — организация признана террористической в России