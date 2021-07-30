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Нейтрализация угроз: что делает Россия для разрешения афганского кризиса

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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/video/20210730/1032942274/Neytralizatsiya-ugroz-chto-delaet-Rossiya-dlya-razresheniya-afganskogo-krizisa.html

Военная обстановка в Афганистане резко ухудшилась. На фоне вывода американских войск из страны боевики движения "Талибан"* перешли в наступление и за два месяца захватили больше территорий, чем за последние двадцать лет.

Афганцы покидают свои дома и стремятся найти убежище в соседних странах, включая Пакистан, Узбекистан и Таджикистан.

Над государствами нависла угроза проникновения террористов.

Сергей Шойгу в ходе совещания по вопросам безопасности в Душанбе резко осудил политику Вашингтона в регионе и подчеркнул, что поспешный вывод контингентов США и НАТО спровоцировал резкий скачок военно-политической напряжённости. Министр обороны РФ отметил также, что Пентагон продолжает попытки закрепиться в Центральной Азии, однако американское присутствие не принесло ничего хорошего ни одной стране.

*"Талибан" — организация признана террористической в России

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