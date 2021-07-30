Нейтрализация угроз: что делает Россия для разрешения афганского кризиса

Военная обстановка в Афганистане резко ухудшилась. На фоне вывода американских войск из страны боевики движения "Талибан"* перешли в наступление и за два месяца захватили больше территорий, чем за последние двадцать лет.

Афганцы покидают свои дома и стремятся найти убежище в соседних странах, включая Пакистан, Узбекистан и Таджикистан.

Над государствами нависла угроза проникновения террористов.

Сергей Шойгу в ходе совещания по вопросам безопасности в Душанбе резко осудил политику Вашингтона в регионе и подчеркнул, что поспешный вывод контингентов США и НАТО спровоцировал резкий скачок военно-политической напряжённости. Министр обороны РФ отметил также, что Пентагон продолжает попытки закрепиться в Центральной Азии, однако американское присутствие не принесло ничего хорошего ни одной стране.

*"Талибан" — организация признана террористической в России