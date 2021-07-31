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Празднование в преддверии 91-й годовщины ВДВ в Алабине

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В подмосковном Алабине на Кургане Славы прошел военно-спортивный праздник, посвященный 91-й годовщине образования ВДВ.

Военнослужащих поздравил министр обороны России Сергей Шойгу.

Десантники продемонстрировали показательные выступления по рукопашному бою с прохождением полосы препятствий.

Отдельно состоялся показ военной техники. Впервые были представлены комплект автоматизированного управления на базовом шасси "Тайфун-ВДВ" "Завет-Д", самоходно-артиллерийское орудие 2С42 "Лотос".

Открывал динамический показ техники пролет в сомкнутом боевом порядке группы из пяти беспилотных летательных аппаратов "Элерон-3" и "Орлан-10", а также БПЛА "Ласточка" и "Орлан-10".

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