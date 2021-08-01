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Испытание на прочность: абхазскую боевую галеру спустили на воду

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https://sputnik-abkhazia.ru/video/20210801/1032951264/Ispytanie-na-prochnost-abkhazskuyu-boevuyu-galeru-spustili-na-vodu-.html
Испытание на прочность: абхазскую боевую галеру спустили на воду
Традиционная боевая галера абхазов была построена по архивным чертежам петрозаводскими мастерами.
https://nfw.ria.ru/flv/file.aspx?nolog=1&ID=22509551&type=mp4
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2021-08-01T12:47Z

Традиционная боевая галера абхазов была построена по архивным чертежам петрозаводскими мастерами.

В конце следующей недели абхазскую боевую галеру доставят в республику из Петрозаводска. Строили ее по заказу национального исторического парка "Апсны" в Петрозаводске.

© Foto / предоставила Елена Лабахуа
Спустя два века: абхазскую боевую галеру доставят в республику в конце недели

Заказчики успешно испытали судно. Ее пустили на воду в Онежском озере в верфи "Варяг". В длину галера 14,5 метров, в ширину около 2,5 метров, установлены четырехметровая мачта и 14 весел. Сделана она из карельской сосны и дуба. Может развить скорость до 12-14 километров в час с хорошо подготовленными гребцами. Рассчитана на 50 человек.

На парусе изображен ястреб – символ этнопарка "Апсны". Этот тип абхазской галеры в старину достигал в длину 17 метров, но из-за сложностей при транспортировке в Абхазию из России, во время ее строительства пришлось внести небольшие коррективы. Она стала на два с половиной метра короче.

Галера пребудет в Абхазию в конце следующей недели. "Портом" для нее станет озеро Рица. Ее чертежи создал художник Батал Джапуа по архивным российским, турецким данным, старинным рисункам и описаниям, исследованиям советских, абхазских ученых и по этнографии абхазов.

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