Испытание на прочность: абхазскую боевую галеру спустили на воду

В конце следующей недели абхазскую боевую галеру доставят в республику из Петрозаводска. Строили ее по заказу национального исторического парка "Апсны" в Петрозаводске.

Заказчики успешно испытали судно. Ее пустили на воду в Онежском озере в верфи "Варяг". В длину галера 14,5 метров, в ширину около 2,5 метров, установлены четырехметровая мачта и 14 весел. Сделана она из карельской сосны и дуба. Может развить скорость до 12-14 километров в час с хорошо подготовленными гребцами. Рассчитана на 50 человек.

На парусе изображен ястреб – символ этнопарка "Апсны". Этот тип абхазской галеры в старину достигал в длину 17 метров, но из-за сложностей при транспортировке в Абхазию из России, во время ее строительства пришлось внести небольшие коррективы. Она стала на два с половиной метра короче.

Галера пребудет в Абхазию в конце следующей недели. "Портом" для нее станет озеро Рица. Ее чертежи создал художник Батал Джапуа по архивным российским, турецким данным, старинным рисункам и описаниям, исследованиям советских, абхазских ученых и по этнографии абхазов.