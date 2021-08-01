Работа ВКС России по тушению пожаров в Якутии

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Экипажи армейской авиации ВВС и ПВО Восточного военного округа продолжают работу по оказанию помощи в тушении пожаров в Якутии.
За сутки экипажи вертолетов Ми-8МТВ и Ми-8АМТШ ВВО совершили более 12 вылетов и выполнили сброс свыше 60 тонн воды на очаги лесных пожаров.
Всего с начала оказания помощи в тушении пожаров в Якутии было совершено около 170 вылетов и сброшено более 830 тонн воды.