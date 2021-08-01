Печальное зредище: порт Бейрута спустя год после взрыва

Кадры разрушенного и заброшенного порта Бейрута, в котором в 2020 году произошел мощный взрыв, напоминают фильмы о постапокалипсисе.

Год назад 4 августа в порту Бейрута взорвалось почти три тысячи тонн селитры. В результате трагедии погибли более 200 человек и 6,5 тысяч пострадали. Множество людей остались без работы.