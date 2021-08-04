В Чехии столкнулись два пассажирских поезда: кадры с места происшествия

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Утром в среду в районе города Домажлице произошло столкновение международного экспресса Ex 351 Мюнхен-Прага и поезда местного назначения. Управления пожарной охраны ранее сообщало о двух погибших.
В результате столкновения поездов в районе города Домажлице на юго-западе Чехии погибли машинисты обоих поездов, а также одна пассажирка, тяжелые ранения получили 7 человек, ранения более легкого характера – около 40 человек.
На месте аварии работают не только чешские медики, но и их немецкие коллеги, поскольку в международном экспрессе среди пассажиров были и граждане Германии.