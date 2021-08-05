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Россия и Узбекистан провели совместные военные учения на полигоне Термез

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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/video/20210805/1032982684/Rossiya-i-Uzbekistan-proveli-sovmestnye-voennye-ucheniya-na-poligone-Termez.html

Минобороны России опубликовало видео с полигона Термез, где проходят совместные военные учения России и Узбекистана.

Подразделения спецназа в рамках выполнения учебно-боевых задач десантировались с вертолетов Ми-171 и Н-215, обнаружили и уничтожили лагерь условных бандформирований.

Также они совершили 15-километровый марш, преодолев противопехотные заграждения, ров с водой, разрушенную стену и тоннель.

В учениях принимают участие не менее 1,5 тысяч военнослужащих обеих стран.

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