Россия и Узбекистан провели совместные военные учения на полигоне Термез

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https://sputnik-abkhazia.ru/video/20210805/1032982684/Rossiya-i-Uzbekistan-proveli-sovmestnye-voennye-ucheniya-na-poligone-Termez.html
Минобороны России опубликовало видео с полигона Термез, где проходят совместные военные учения России и Узбекистана.
Подразделения спецназа в рамках выполнения учебно-боевых задач десантировались с вертолетов Ми-171 и Н-215, обнаружили и уничтожили лагерь условных бандформирований.
Также они совершили 15-километровый марш, преодолев противопехотные заграждения, ров с водой, разрушенную стену и тоннель.
В учениях принимают участие не менее 1,5 тысяч военнослужащих обеих стран.