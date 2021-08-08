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Тушение лесных пожаров военнослужащими ВВО в Якутии

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Военные инженеры Восточного военного округа ликвидируют лесные пожары в Якутии.

Военнослужащие сводного отряда направлены на тушение лесных пожаров в селе Бясь-Кюель Горного района Якутии.

Ранее, более 120 военных инженеров на автобусах и грузовиках прибыли в Горный район республики.

После ознакомления с обстановкой личный состав отряда в сопровождении представителя лесопожарного подразделения направился на тушение пожаров.

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