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Основной этап совместного российско-таджикско-узбекского учения

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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/video/20210810/1033014753/Osnovnoy-etap-sovmestnogo-rossiysko-tadzhiksko-uzbekskogo-ucheniya.html

Разгромом условных незаконных вооруженных формирований, перешедших государственную границу, завершился основной этап совместного российско-таджикско-узбекского учения.

Военнослужащие мотострелковых подразделений действовали при поддержке артиллерии и авиации. Практические действия войск прошли на полигоне Харб-Майдон на юге Таджикистана в 20 километрах от таджикско-афганской границы.

Экипажи самолетов Л-39 от Республики Таджикистан провели воздушную разведку местности.

Летчики передали координаты целей экипажам российских штурмовиков Су-25, российским и таджикистанским экипажам ударных вертолетов Ми-24, а также расчетам РСЗО "Град" и "Ураган".

После нанесения огневого удара мотострелковые подразделения трех стран на бронетранспортерах БТР-82А, боевых машинах пехоты БМП-2, усиленные экипажами танков Т-72 завершили разгром основных сил условного противника.

Для блокирования отступающих к скальной гряде "боевиков" подразделения специального назначения Таджикистана осуществили высадку десанта парашютным способом из самолета Ан-26.

Помощь в нейтрализации условного противника, укрывшегося в горах, оказали расчеты миномётных орудия 201-ой военной базы и вооруженных сил Республики Узбекистан.

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